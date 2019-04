Puces des couturières et vide-dressing ce dimanche 7 avril au CAL à Ornans de 10h à 18h

Au vide dressing, des articles autorisés à la vente dont des vêtements, chaussures, accessoires (bijoux, sacs, bonnets, etc…).



Le Vide-dressing et puces des couturières sont réservés aux particuliers majeurs et non professionnels. Les particuliers sont en effet autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus conformément à la loi.



Une organisation de l’association Familles Rurales du Pays d’Ornans au CAL (Centre d’Animation et de loisirs) à Ornans le dimanche 7 avril de 10h à 18h.

Entrée gratuite.