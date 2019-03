MARS BLEU, ce dimanche 31 mars à 14h au stade de foot Paul Robbe à Pontarlier

LE PODCAST = ICI

Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, est très connu ; alors que Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, l’est beaucoup moins. Pourtant, le cancer colorectal est bien plus mortel que le cancer du sein… et que s’il est détecté tôt, 9 fois sur 10… il peut être guéri !

C’est un cancer particulier, on en parle moins, car encore très tabou… et oui, il est encore diffi cile aujourd’hui de parler d’un cancer qui touche aux entrailles, au colon, au rectum… C’est pourquoi, à Pontarlier, depuis 2014, Sandra et l’association Sourire et Solidarité en partenariat avec beaucoup d’autres associations, portent le projet de faire connaître MARS BLEU. Trois dates importantes sont programmées sur Pontarlier :

MARS BLEU 2019 se terminera par le TRADITIONNEL NŒUD BLEU GÉANT HUMAIN, le plus gros nœud de France !

Nous vous donnons rendez-vous, le dimanche 31 mars à 14h au stade de foot Paul Robbe à Pontarlier, toutes et tous, habillés impérativement en bleu.



Renseignements : Sandra au 06 72 95 83 79

www.mjcdescapucins.fr ou MARS BLEU ENSEMBLE-Pontarlier





• le samedi 9 mars, au Théâtre B. Blier, salle Toussaint Louverture, une journée où il y aura la partie « sérieuse » avec la présence de professionnels. Une partie festive avec des démonstrations variées où vous pourrez retrouver de la chanson avec Lou, Rose EME, de la danse avec Roxane VUILLAUME et Elie SIMON, le groupe WAIK LACE CREW, le tout mené à la baguette par Vivien PIANET. Il y aura aussi la présence de l’auteure Adeline DEMESY qui présentera son livre et un défi lé du plus beau costume MARS BLEU. Et tout cela de 10h à 19h et gratuit.

La soirée se poursuivra à 20h30, salle Jean Renoir, toujours au Théâtre B. Blier, avec une soirée « Plateau d’humour » où nous découvrirons de nouveaux artistes tels que Flo RIANT, Thomas VERGNIAUD, Carlos FLINNROÏ, Salim IGRÉ et Vivien PIANET. Entrée : 5€

• le mercredi 27 mars à 19h, à la salle Morand de Pontarlier, une conférence par des médecins de Pontarlier et Besançon sur le cancer colorectal du dépistage à la coloscopie, en passant par les traitements et la chirurgie et parler aussi de la qualité de vie des patients.