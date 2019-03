Une nouvelle enseigne de pompes funèbres à Levier

En 2013, les Pompes Funèbres Donier-Meroz s’installent à Pontarlier. Depuis, trois nouvelles agences ont vu le jour à Pierrefontaine-les-Varans, à Orchamps-Vennes et récemment à Levier. Pour Stéphane Donier-Meroz, le gérant, il est nécessaire d’être proche des lieux de vie. Même si la mort rassemble toutes les souffrances, il est important d’avoir ce rôle de proximité et apporter du réconfort dans ces épreuves difficiles.

Lors d’un décès, dès la prise de contact avec les pompes funèbres Donier-Meroz, c’est toute une équipe de professionnels qui se met à la disposition des familles. « Ce métier demande beaucoup de professionnalisme et d’écoute », nous confie Delphine Bourgeois, en poste à Levier. Deux chambres funéraires intimes sont au service des personnes endeuillées, ainsi qu’un salon pour leur apporter tout le confort possible. Un magasin est également présent pour le choix des articles funéraires, tel que les plaques, fleurs artificielles, pierres tombales, urnes… L’établissement situé dans la zone et le grand parking permettent une facilité d’accès.

"La particularité de notre enseigne est de ne pas avoir recours à des prestataires de service, nous gérons tout nous-mêmes", précise le gérant, "ce qui permet une certaine flexibilité et de mieux répondre aux attentes des familles. Selon leur volonté, nous pouvons nous occuper de l’organisation complète des obsèques : de la prise en charge du défunt, de son transport dans des véhicules agrées et équipés, de la préparation et notamment des soins puisque dans notre équipe nous avons un thanatopracteur. Quelles que soient les croyances, nous organisons des cérémonies civiles ou religieuses."

La mort est perçue différemment dans le monde rural. Si l’inhumation est le mode de funérailles le plus traditionnel en France, les crémations sont en fortes hausses ces dernières années. Les pompes funèbres se mettent donc en relation avec les crématoriums. Dans le Doubs elles ont lieu au funérarium d’Avanne-Aveney ou à Saint-Claude (Besançon). Et bien sûr, ils proposent des contrats obsèques et l’aide aux démarches administratives pendant, mais aussi après le décès, tel que les avis de décès, cartes de condoléances, courrier aux organismes, permis d’inhumer…

Marbrier de métier, la société assure la totalité de la maîtrise d’ouvrage pour tous les monuments funéraires. De la pose de caveaux, aux gravures de monument en passant par la fourniture d’éléments très personnalisés en granit destinés à la décoration intérieure ou extérieure. Disponibilité, écoute et professionnalisme sont les valeurs qui animent cette équipe, pour apporter le meilleur service dans la plus grande discrétion et le respect des volontés de chacun.

Sophie GARNIER