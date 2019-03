Une classe orchestre à l’école Sainte-Marie d’Ornans

Chaque orchestre s’appuie sur un partenariat très fort entre un établissement et une école de musique. Les musiciens intervenants de l’école de musique se déplacent au sein de l’école et travaillent en étroite collaboration avec les professeurs des

écoles. Les élèves sont majoritairement débutants et ne sont pas inscrits dans un établissement spécialisé d’enseignement de la musique. Ce dispositif est mis en place à l’École Sainte-Marie Saint-Michel d’Ornans, en collaboration avec l’EMIPO. Les classes de CE2 et CM1 sont concernées par ce projet pour une durée de 2 ans et le cycle musical se termine en CM2 avec une année de chorale.

En offrant à des enfants l’opportunité de bénéficier d’une pratique musicale, en les intégrant à un ensemble instrumental en milieu scolaire, l’orchestre est un facteur de progrès tant sur le plan scolaire que comportemental. Dans une ambiance de motivation et d’émulation, la pratique collective de la musique au sein d’une classe incite les élèves à une plus grande participation à la vie du groupe et encourage des valeurs telles que le partage, le respect mutuel et la solidarité.

« L’orchestre à l’école » permet d’apporter plusieurs bénéfices :

• Une attention plus soutenue dans d’autres champs disciplinaires.

• La valorisation de chacun par l’expérience d’une réussite individuelle et collective.

• La persévérance et la concentration dans toutes les activités.

• La coopération.

Afin de permettre à leurs parents et tous ceux qui le désirent de les découvrir, ces élèves se produiront lors du concert organisé par l’APEL le samedi 6 avril prochain au CAL d’Ornans. Ils seront la première partie de Rose Eme et du groupe les Foustachus. N’hésitez pas à venir les applaudir et à venir partager de bons moments musicaux !