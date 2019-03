Confiez-lui la gestion de vos forêts

Après avoir réalisé un BTSA technico-commercial par apprentissage, qui était axé sur la commercialisation des bois et des produits bois, il a poursuivi son cursus par un BTSA gestion forestière puis comme ingénieur forestier, à Nancy pendant trois ans. Toujours en apprentissage, Victorien multiplie les expériences et intègre une importante société en région parisienne. De fil en aiguille, le retour aux sources devient une évidence pour ce jeune ingénieur, d’autant qu’en Franche-Comté, 45 % du territoire forestier est constitué de forêts privées.

Son activité de gestionnaire consiste à orienter les propriétaires dans la gestion durable de leurs parcelles forestières afin de mettre en valeur leur domaine. Il les conseille sur le choix des essences de bois pour le reboisement, l’entretien des plantations, le choix des arbres à couper, la commercialisation des bois et gère également la partie administrative, à savoir l’estimation ou la réalisation de diagnostics de propriétés forestières. Interlocuteur privilégié, il sera l’intermédiaire avec les différents acteurs de la filière comme les bûcherons et les scieurs. Nul doute que ces années d’études et son expérience sur le terrain offrent de belles perspectives d’avenir à la société FCGF, qui s’est donnée l’objectif de pérenniser et valoriser notre belle forêt franc-comtoise.