La société Morel, spécialisée dans les énergies renouvelables

L’entreprise compte quatre salariés et propose à sa clientèle de particuliers et professionnels ses services en plomberie, sanitaire et dépannage, mais surtout, elle est spécialisée dans le chauffage. Attentif aux énergies renouvelables depuis de nombreuses années, Jérôme propose des projets d’installation, de maintenance et de rénovation de votre système de chauffage. Bois, fioul, chaudières à condensation, pompes à chaleur, solaire… Pour le bois, la société travaille en collaboration avec la société Hargassner, spécialiste des chaudières à granulés, à bûches ou à bois déchiqueté. Précurseur dans les chaudières automatiques, pratiques et non polluantes, ce fournisseur propose des produits innovants et économiques depuis 30 ans.

Preuve d’un gage de qualité et de confiance envers ses clients, l’entreprise Morel possède l’ensemble des qualifications RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Les clients peuvent ainsi bénéficier des aides de l’État. Le récent projet de loi sur la transition énergétique met l’accent sur la rénovation des logements et notamment dans l’achat ou la rénovation de votre système de chauffage dès lors où il y a une performance énergétique. Le dispositif phare en ce début d’année est l’installation de Pompes à Chaleur (PAC) à 1 €, un projet alléchant pour beaucoup, mais il convient de remplir certaines conditions d’éligibilité pour en bénéficier. Le montant du foyer fiscal est pris en compte, mais pas que, de nombreux autres critères sont requis pour bénéficier d’aides comme le crédit d’impôt, l’écoprêt à taux zéro, les aides de l’Anah, le chèque énergie ou encore les primes énergie. Le dernier en date c’est la prime Coup de pouce proposant une aide allant de 3000 à 4500 euros. Les aides sont également attribuées pour d’autres types de chauffage comme les chaudières bois (bûches, granulées, déchiquetées), gaz, solaire … Certaines aides sont cumulables entre elles, n’hésitez pas à solliciter l’entreprise Morel pour vous conseiller dans le choix de votre chauffage adapté à vos besoins, elle vous orientera aussi vers des organismes compétents pour le montage administratif de votre dossier d’aides.

À coeur d’éclairer sa clientèle, la société Morel met en ligne sur son site internet les informations nécessaires à l’éligibilité de votre projet !