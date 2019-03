La Journée mondiale de l’eau du 22 mars nous rappelle que l’eau est une ressource naturelle majeure et que de sa bonne utilisation (qualité, disponibilité…) dépend le développement durable des territoires (urbanisme, tourisme, activité industrielle ou agricole…). Elle est aussi l’occasion, pour le Département et la Préfecture du Doubs, de rappeler que sa gestion est plus que jamais au cœur de leurs préoccupations.

Les épisodes de mortalités piscicoles survenues sur la Loue en 2010 et 2011 ou plus récemment la sécheresse de 2018 ont mis en évidence la nécessité d’engager des actions conjointes d’envergure dans la gestion des ressources en eau et de l’assainissement et de contribuer à la reconquête de la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Le caractère karstique et la position en tête de bassin versant de notre beau territoire renforcent la volonté des pouvoirs publics d’assumer leurs responsabilités en la matière.

Dès lors, Département et Etat ont fait le choix de réunir l’ensemble des acteurs concernés par cette problématique lors d’une nouvelle Conférence de l’eau

Le vendredi 28 juin 2019

Depuis la dernière conférence, des groupes de travail composés d’experts, de professionnels mais aussi d’élus et de représentants de l’Etat se sont réunis pour aborder ce sujet primordial pour le Doubs.

Cet évènement, très attendu sur notre territoire, sera une l’occasion d’échanger sur la situation des cycles de l’eau, sur sa gestion et son utilisation mais aussi sur l’état de nos rivières et permettra la mise en place d’actions concrètes pour la protection de notre terroir.

