Écoquartier des Vaites de Besançon, la reprise des travaux autorisée par le Préfet

Les réponses apportées par l’aménageur, suite à l’avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature, ont permis de lever les doutes et interrogations légitimes.

La notification du 18 mars par le Préfet du Doubs de l’arrêté relatif à la demande de dérogation concernant le projet des Vaites, était très attendue. Cet arrêté permet la reprise des travaux de ce projet sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions que la Ville de Besançon, par le biais de son aménageur, Territoire 25, respectera scrupuleusement.

Dans le cadre de sa concession d’aménagement, Territoire 25 reprendra dès aujourd’hui les travaux sur les terrains autorisés. Ces travaux concernent les terrassements préfigurant le dispositif de gestion des eaux pluviales.

La Ville de Besançon souhaite rappeler que le projet d’écoquartier des Vaites développé sur 23 hectares, s’inscrit dans une dynamique globale à l’échelle de la commune. Il vise notamment à proposer des logements diversifiés en termes de formes urbaines et de prix pour satisfaire tous les besoins de tous les ménages et en particulier, ceux des familles. Premier projet de l’agglomération bisontine labellisé « écoquartier », le parti d’aménagement allie respect de l’existant et affirmation d’un nouveau quartier afin de proposer une offre de logements pour tous dans un écrin de nature. À terme, le quartier offrira 1.150 logements en accession et en location pour tous les budgets au sein de programmes immobiliers abordables, performants et économes en énergie grâce à une conception environnementale et bioclimatique ambitieuse.

Enfin, la Ville de Besançon rappelle que depuis la procédure de DUP en 2010 qui a recueilli un avis de l’autorité environnementale, en passant par l’étude d’impact de 2013, jamais les sujets de biodiversité n’ont été contestés. Le projet vise à respecter le cadre paysager et maraîcher du site par la création de vastes espaces publics où les jardins potagers conservent entre autre, une présence importante. L’ambition portée par l’écoquartier des Vaites est de préserver l’esprit du lieu et de le transmettre aux nouveaux arrivants. (Communiqué VILLE DE BESANCON).