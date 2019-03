Déplacement sur le site du Groupe Guillin à Ornans de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances sera en déplacement sur le site du Groupe Guillin à Ornans mardi 19 mars...

A l’occasion de la 9ème Semaine de l'industrie, Agnès PANNIER-RUNACHER secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances se rendra dans le Doubs pour un déplacement consacré à la « Reconquête industrielle », mardi 19 mars 2019.

Dans le cadre de la 9ème Semaine de l’industrie qui se tient du 18 au 24 mars 2019, Agnès Pannier-Runacher, se rendra à Sochaux puis à Ornans pour un déplacement consacré à la reconquête industrielle.

Dans un premier temps, la secrétaire d’Etat se rendra sur le site de PSA Sochaux et effectuera une visite du site avec des étudiants, suivie d’une présentation des activités et du projet PSA 2022 par les dirigeants et les salariés. Elle participera ensuite à une table ronde avec des industriels du secteur automobile.

Puis à l’occasion du French Fab Tour qui fait étape ce jour-là sur le site de PSA, la secrétaire d’Etat assistera à la signature du contrat « Territoire d’industrie Nord Franche-Comté ». La secrétaire d’Etat déjeunera ensuite avec des étudiants, des élus et des industriels.

La journée se poursuivra à Ornans en milieu d'après-midi avec la visite du site de Guillin, leader européen dans la fabrication et la commercialisation d'emballages plastiques thermoformés.

Cette visite se terminera par une table ronde à huis clos en présence des industriels et des élus.

ARCHIVES

_________

Un parcours d'exception pour une femme d'exception