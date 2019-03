En participant à la dictée, gagnez un billet A/R Paris-Montréal

Les 22 et 23 mars, la Fédération France-Québec / francophonie vous propose de participer à une manifestation originale qui a pour principal objectif de sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité de la langue française...

DICTEE SCOLAIRE : vendredi 22 mars 2019

DICTEE ADULTE : samedi 23 mars 2019

Créée en 2001 à l’initiative de la Fédération France-Québec / francophonie, la Dictée francophone figure officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui a lieu à la fin du mois de mars. Préparée annuellement par un spécialiste de la terminologie linguistique, la Dictée se décline en deux versions, l’une destinée au public scolaire, l’autre à un public adulte. Le texte fait appel à des expressions et à des termes du Québec, d’une région française et d’un autre pays de la francophonie.

à Besançon à 9h30 au Centre Mendès France 3, rue Beauregard,

à Château-Chalon à 9h30 au Musée-Ecole d'autrefois,

à Vesoul à 9h15 à la Mairie,

à Amancey à 9h30 à la mairie, salle Daniel Grand

participation : 2€ à régler sur place

9h30 : Accueil – inscriptions, participation 2€

10h - 10h15 : présentation de la Francophonie par videoprojection et Power Point

10h15 – 11H15 : dictée

11h15 – 12h : correction par videoprojection et explications par Power Point

12h : verre de l’amitié Franco-Québécoise

Les trois ou quatre meilleures copies seront envoyées à la Fédération FFQ/F pour être confrontées aux autres meilleures copies des autres régionales participantes.

L’auteur de la meilleure copie au niveau national gagne un billet A/R Paris-Montréal.