La petite Soa de la Citadelle sur M6, dimanche 3 mars 2018

« NAISSANCES EXTRAORDINAIRES ET RETOURS DANS LA JUNGLE : LES ZOOS AU SECOURS DES ESPECES EN DANGER »

Dimanche 3 mars à 21.00 sur M6 (sujet en fin d'émission)

Un documentaire de Quentin Calistri et Martin Miski

(Patrick Spica productions)

Présenté par Ophélie Meunier

Au zoo de la Citadelle de Besançon, dans l’est de la France, toute l’équipe est mobilisée 24h/24 pour la naissance d’un propithèque couronné, une espèce de lémurien rarissime. Ces animaux sont aussi attachants que fragiles, et le zoo va se transformer en service de néo-natalité. Couveuse, biberons toutes les heures, vétérinaires et soigneurs vont tout mettre en oeuvre pour la survie du petit après une naissance mouvementée.

Depuis l’extinction des dinosaures, jamais la planète n’a perdu ses espèces animales à un rythme aussi effréné. 60% des animaux sauvages ont disparu ces quarante dernières années. En France, des hommes et des femmes se battent pour sauver les espèces les plus menacées. Pour y parvenir, soigneurs et vétérinaires doivent à tout prix les faire se reproduire. Chaque naissance est un défi dans des zoos qui deviennent pour l'occasion de véritables maternités.

M6 en tournage à la Citadelle de Besançon pour un Zone interdite

Ophélie Meunier et les équipes de M6 étaient hier, jeudi 21 février 2019, à la Citadelle pour tourner les dernières séquences de l'émission Zone interdite sur le thème «Naissances extraordinaires et retours dans la jungle : les zoos au secours des espèces en danger»...

Plusieurs séquences mettront en valeur le travail des équipes du Muséum de la Citadelle avec, entre autres, des images de la naissance de Soa, petite et rarissime Propithèque couronnée née en décembre dernier.

Au total, Zone interdite a suivi pendant plus d’un an les équipes animalières de la Citadelle dans leur quotidien.

L’émission sera diffusée dimanche 3 mars à 21 h.