Une famille doloise bientôt sur TF1

L’édition du dimanche 3 mars, intitulé « Au fil du Rhône », présentera le projet de cette famille jurassienne qui s’est donnée l'été dernier le défi de rallier Dole (Jura) à Grau du Roi (Gard) à vélo en suivant une partie du parcours de la Viarhôna, un itinéraire cyclable. www.viarhona.com

Une famille qui aime voyager autrement

Depuis 2014, les Juracycles partent chaque été en vacances avec pour seul moyen de transport le vélo. C’est ainsi que Steeve Cretiaux et Mélanie Morat ont embarqué cet été encore leurs trois enfants Lilie-Rose, Timothé et Roméo, âgés entre 10 et 16 ans, dans cette aventure sportive. Ayant déjà effectué un parcours de Dole jusqu’à St-Nazaire, ou encore un aller-retour entre la ville franc-comtoise et Bale, la famille n’en est pas à ses premiers coups de pédale !

TF1 séduit par le projet

L’émission Grands Reportages, présentée par Anne-Claire Coudray, fera donc découvrir aux téléspectateurs le quotidien des Juracycles en route vers la méditerranée. 20 minutes du reportage de 52 minutes intitulé Au fil du Rhône seront dédiées à l'aventure estivale de la famille. L’édition présentera aussi les portraits d'un batelier et des propriétaires d'une guinguette d'Avignon. L’équipe de tournage s’est d'abord rendue à Dole pour filmer le départ ; elle a retrouvé Les Juracycles vers Vienne en Isère quelques jours plus tard. Enfin, après la traversée de la Camargue, le tournage s'est achevé au Grau du Roi, sur les plages de la méditerranée. Diffusé le dimanche 3 mars, le reportage sera encore disponible la semaine suivante en rediffusion sur le site Internet de la chaîne. www.tf1.fr/tf1/grands-reportages



Une association mise en valeur

Un financement participatif avait permis de récolter plus de 1 600 euros de dons pour aider la famille à financer une partie du voyage. 15% de cette somme sera reversée à l’association doloise Traces de vie, qui a pour objet de développer l’accompagnement des personnes en fin de vie, personnes âgées ou atteintes de maladies, enfants en soins palliatifs ou gravement malades en rédigeant avec eux une biographie. "Je me suis aperçu que beaucoup de gens suivaient quotidiennement nos aventures sur la page Facebook des Juracycles. Parmi ces personnes, certaines sont empêchées de voyager pour des raisons de santé, c'est pourquoi nous avons souhaité contribuer à l'action de cette association." explique Steeve, le père de famille. 250 euros seront donc reversés à Traces de vie. http://traces2vies.blogspot.com