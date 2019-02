Stop aux incivilités dans les déchetteries !

Régulièrement, les Agents Conseils de Déchetterie sont confrontés aux agissements inadmissibles suivants :



refus ou non-respect des consignes de tri données par les agents

insultes, injures

menaces

agressions physiques…



Afin que les agents conseils de déchetterie puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions, le SYBERT tient à rappeler quelques principes de base.



Rôle des agents conseil en déchetterie

Pour rappel, le personnel travaillant dans les déchetteries a pour mission d’accueillir, de renseigner et diriger les usagers vers les bons exutoires ; de veiller au maintien de la sécurité des usagers et de la propreté du site ; d’assurer le suivi et le respect des consignes ainsi que le bon fonctionnement général du site.

Ils ne sont pas habilités à procéder au déchargement des véhicules.

Conséquences en cas de non-respect du règlement

L’octroi du badge d’accès entraîne la responsabilité des usagers via la signature du règlement d’utilisation figurant sur le formulaire qu’ils remplissent. En cas de non-respect des consignes, le SYBERT peut à tout moment suspendre, voire annuler définitivement cet accès. Tout usager ayant un comportement portant atteinte à l’ordre, à la sécurité des biens ou des personnes s’expose à des poursuites civiles ou pénales : un dépôt de plainte est réalisé systématiquement en cas d’injures, menaces ou/et agressions.

En 2018, 22 dépôts de plaintes ont été réalisés, 12 en 2017. Témoignage d’un agent conseil régulièrement victime d’incivilités

« Les usagers sont souvent stressés lorsqu’ils viennent en déchetterie : ils n’ont pas forcément l’habitude, ignorent où sont les bons exutoires pour leurs déchets, et les conditions climatiques de certains jours ne facilitent pas les choses. Nous sommes là pour les guider et les aider à trier leurs déchets dès qu’ils franchissent la barrière. Mais pour cela il faudrait déjà qu’ils s’arrêtent, nous disent bonjour et respectent les limitations de vitesse sur le site !

Certains déchets peuvent être acceptés et d’autres non : ceux qui vont dans la poubelle grise, notamment, n’ont rien à faire en déchetterie. Il faut savoir que les agents conseils de déchetterie ont l’obligation d’ouvrir tous les sacs poubelle. En effet, nous devons vérifier tout ce que les gens déposent. Lorsqu’ils ne sont pas satisfaits, certains usagers se permettent de nous insulter et même de nous menacer, cela devient récurrent. D’autres sont plus aimables mais ne respectent pas les consignes de tri pour autant !

