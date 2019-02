Mieux trier vos déchets

Depuis 1999, le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT) gère le tri et le traitement des déchets. Situé à Besançon, le centre de tri du SYBERT couvre la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon mais également les communautés de communes Loue Lison et du Val Marnaysien, soit 224 186 habitants sur 165 communes. Il se charge principalement du recyclage et de la valorisation des déchets ménagers recyclables, ce qui représente 15 000 tonnes de déchets par an, soit l’équivalent de 20 camions-poubelles par jour.



Même si le centre s’est rapidement automatisé, une grande partie du tri manuel reste toujours nécessaire. Ils sont 26 “valoristes” au total sur une journée, répartis sur deux postes de travail et traitent pas moins de onze types de déchets différents. Le SYBERT gère également seize déchetteries réparties sur l’ensemble de son territoire, une installation de tri-massification, des installations de compostage collectif et une usine d’incinération à valorisation énergétique destinée aux déchets dits non recyclables.

Comme nous l’indique monsieur Alexandre PITON, directeur du pôle industriel du SYBERT : « Tous les déchets qui ne peuvent pas être recyclés sont acheminés vers l’unité de valorisation énergétique du SYBERT, située à Besançon, non loin du centre de tri pour être valorisés à travers de la chaleur et de l’électricité ».

