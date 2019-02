HOSHI et PANDA DUB à l'affiche du 19e Festival de la Paille

HOSHI

À 21 ans tout rond, Hoshi a tout du diamant brut. De l’étoile tombée du ciel.

Dans ses chansons, armée d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie. Sa tendresse aussi, et le don que cette solitaire a pour observer en silence les gens autour d’elle, avec finesse, sans jugement, et de brosser ensuite des portraits d’eux qui leur ressemblent. Et puis il y a cette voix. Une sublime voix rauque et éraillée qui lui donnerait facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse, avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure.

PANDA DUB

Monumental ! C’est le mot qui vient en tête lorsque l’on évoque la carrière de Panda Dub.

Panda Dub dont l’ascension constante lui aura permis de devenir l’un des talents les plus sûrs de la scène Dub hexagonale, fera le show lors de la 19e édition du Festival de la Paille à Métabief ! Chef de file de la dub française, le beatmaker est un artiste libre, et son style unique le prouve bien. Ses mélodies puissantes aux couleurs ethniques et aux tonalités électro lui ont permis de conquérir un public international, qu’il met immanquablement en transe. De quoi mettre le feu au Mont d’Or !