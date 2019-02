Ornans fête l’année Courbet

Cette année sera, pour la Ville d’Ornans, l’occasion de célébrer et d’honorer l’un de ses plus grands enfants, le peintre Gustave Courbet...

Malgré toutes les polémiques qui ont accompagné son existence exubérante et mouvementée, il nous semble essentiel d’inviter nos concitoyens à recréer l’esprit de commémoration festive qui l’accompagne si naturellement ; et aussi à découvrir les réflexions et les créations auxquelles donnent lieu son œuvre et son action, deux cents ans après sa naissance, cent ans après le retour à Ornans de sa sépulture.

Nous proposerons des manifestations pendant toute l’année destinées à tous les publics curieux d’expériences et de connaissances dans des domaines tels que l’art, la musique, le sport, le théâtre ou à travers des colloques scientifiques.

Theatre :

Cabaret Andler

Samedi 9 Mars : 20 h 30

Dimanche 10 Mars 16 h

Au CAL à Ornans

Compagnie Bacchus

Ce spectacle de la compagnie Bacchus fait revivre des côtés pittoresques de la vie bohème des artistes au milieu du XIXe siècle. Le cabaret, situé dans la même rue que l’atelier du peintre à Paris, accueillait à toute heure les débordements aussi bien que les discours politiques, ou autres, des artistes. Ce sera une véritable immersion dans ce monde pour les spectateurs !

Billetterie : sur place ou à l’Office du tourisme Destination Loue Lison 03 81 62 21 50

Tarifs : Adultes 13 € / réduit : 7 € / Pass famille (2 adultes + 2 enfants) 32 €

Famille :

Soirées Contes

Vendredi 29 et Samedi 30 Mars

Familles Rurales Du Pays d’Ornans

Médiathèque La Passerelle à Ornans

Enfants, adolescents et adultes sont conviés à participer activement ou à assister à une soirée de lectures, de représentations et de musique. Courbet est évidement le fil conducteur de toutes les présentations.

Inscriptions : Famille Rurales du Pays d’Ornans : Tél. 03 81 62 26 93

Retrouvez tous les événements de l’année Courbet dans notre programme ou sur le site www.ornans.fr