Grand débat national, une actualité chargée le mercredi 13 mars 2019 à Besançon

La Ville de Besançon organise son deuxième rendez-vous dans le cadre du Grand Débat National.

Animé par le Maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, le débat se déroulera mercredi 13 mars à 19h00, à la Salle polyvalente de la Malcombe.

Ce rendez-vous vient compléter les nombreux débats organisés sur la Ville de Besançon par les citoyens, associations, collectifs, élus, entreprises ou syndicats.

ARCHIVE

_______

Le Grand débat national

Voulu par le Président de la République Emmanuel Macron, le Grand débat national se tient partout en France via des réunions citoyennes et par l’envoi de propositions sur internet.

Chaque citoyen peut donc organiser un débat que ce soit à l’échelle du quartier, du village ou de la région. La commission nationale du débat public enregistre et accompagne ces démarches, propose un kit pour la tenue des débats et des stands de proximité pour recueillir la parole citoyenne sur le terrain.

À Besançon, un numéro unique d’appel est en service pour faciliter toutes les démarches au 03 81 61 51 00. En appelant ce numéro, les citoyens, associations, collectifs, élus, entreprises ou syndicats, souhaitant organiser des réunions locales peuvent demander la réservation gratuite d’une salle.

Un espace de contributions à l’adresse granddebat.fr permet le partage des propositions sur chacun des quatre thèmes mis au débat. Une question « autre » promet l’absence de sujets interdits.

«Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative et ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la responsabilité de garants. Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental et de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement dans les prochains mois ».

La clôture des débats est prévue au 15 mars avec une réalisation de la synthèse pour avril 2019.