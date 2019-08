Alexa, quel temps fait-il à Frasne ?

Elles sont capables, en plus de lire différemment la musique, de contrôler plusieurs appareils via votre smartphone, de vous donner la météo, l’état du trafic routier ou d’autres informations en temps réel. Mais elles sont surtout reconnues pour leur capacité à interagir vocalement avec vous !

Pour les utilisateurs de Chromecast (lecteur de flux multimédias en temps réel), le meilleur choix reste Google Home et le fameux HomePod. Ces derniers vous permettent d’effectuer des appels gratuits ou de contrôler un téléviseur depuis une tablette, un ordinateur portable ou directement avec un smartphone, contrairement à l’enceinte Amazon Echo et son intelligence artificielle prénommée Alexa. Les prix, eux, restent assez abordables pour une technologie aussi avancée. L’Amazon Echo vous coûtera environ 60 euros. On monte ensuite d’un cran avec le Google Home à 149,99 euros et enfin, on a le haut de gamme avec l’HomePod d’Apple, disponible à partir de 349 euros. Mais si ces trois modèles ne rentrent pas dans votre budget, pas de panique ! Il existe des alternatives moins chères comme l’Echo Dot ou le Home Mini.

Pour les audiophiles, il y a des marques françaises dont Devialet avec son enceinte haute définition Gold Phantom à 2590 euros.

Thibaut HANRIOT COLIN