Dimanche 16 décembre, 18e traversée du lac de Saint-Point par Christophe Corne

Le dimanche 16 décembre, Christophe Corne plongera dans les eaux du lac de Saint-Point pour sa traditionnelle traversée du lac à la nage. Il s’agit de la 18e édition de ce défi tenté, et à chaque fois réussit, pour récolter des dons au bénéfice de l’association Nausicaa combat sa leucémie...

Christophe revient juste d’une nouvelle expérience dans la baie de San Francisco. Il avait déjà traversé la baie entre la ville et le rocher qui abrite l’ancienne prison d’Alcatraz. Cette fois, il a renouvelé la traversée sur un modèle historique : de nuit, comme l’avaient fait trois célèbres évadés le 11 juin 1962. Une expérience unique pour Christophe malgré les forts courants qui rendent difficile ce périple à la nage de 2,4 km avec la ville illuminée qui se rapproche de plus en plus.

Pour le dimanche 16 décembre, Christophe vous donne rendez-vous en matinée sur la plage de Malbuisson pour une plongée prévue vers 11h30. Déjà vues ces dernières années, les pagayeuses de l’équipage des Dragonladies seront également présentes, tout comme les nageurs en attente statique. Après la traversée, suivra un repas et une tombola dont les bénéfices seront reversés à l'association.

L’an passé, le 10 décembre 2017, la température de l’eau s’élevait, si l’on peut dire, à 3°C. Grâce à l’implication de Christophe, sa persévérance et son courage, cette édition a permis de récolter la somme de 4 207 euros qui ont notamment servi à l’acquisition de nouveaux équipements informatiques mis gracieusement à disposition des enfants hospitalisés en oncopédiatrie au CHU Jean-Minjoz de Besançon, ainsi qu’à un renouvellement original de la literie des chambres.

Renseignements : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 06 87 40 63 33.