Tour de France 2019, on bichonne les routes du côté d'Ornans

Le Tour de France passera dans la Vallée de la Loue le 12 juillet 2019. Pour permettre son passage on bichonne les routes du côté d'Ornans...

La Grande Boucle en provenance de Belfort passera du côté de Valdahon pour descendre la côte de Saules et traverser le centre-ville d'Ornans.

Le nouveau contournement servira pour désenclaver le coeur de la cité de Courbet.

Le Tour prendra ensuite la direction de Chassagne St-Denis, Flagey, Bolandoz, Nans-Sous-Sainte-Anne pour descendre sur Salins-les-Salins, Arbois… et rejoindre l’arrivée de cette 7ème étape à Chalon-sur-Saône.

Les routes sont ici en réfection avec une très longue ligne droite à Chassagne St-Denis et le centre du village de Flagey dont la couche de roulement vient tout juste d'être terminée.



Le chêne de Flagey a disparu.

Nous avons remarqué la disparition du chêne de Flagey pourtant planté en présence du préfet de l'époque ce qui indique certainement de nouveaux aménagements.