Le Dino-Zoo se lance dans un nouveau défi numérique avec la création de dinosauresetvolcans.com

Le parc fondé en 1992 diversifie ses activités en ouvrant une boutique en ligne spécialisée autour de l’univers des dinosaures et des volcans. L’objectif est de devenir le spécialiste des jouets et jeux éducatifs sur le thème des dinosaures et de la géologie en France. Le site propose de nombreux produits pour la « maison » (Maison, anniversaires, déguisements, scolaire) mais aussi des jouets/jeux ludo-éducatifs.

Geoffroy Vauthier Directeur du Parc Dino-Zoo et de la marque Dinosaures et Volcans =

"Le défi est énorme car nous partons de zéro. Nous avons tout de même une longue expérience des produits dinosaures grâce à nos boutiques physiques. Nous avons dû apprendre plusieurs nouveaux métiers passionnant. Tout d’abord ceux du web pour gérer le front office et le back office. Puis le métier de logisticien et de transporteur. C’est un défi passionnant qui permettra à la société de créer une activité économique l’hiver. Pour ce projet, nous avons recruté une personne en charge de la gestion du site. Pour faire face aux mastodontes Amazon, Cdiscount et Ventesprivées nous avons fait le choix de faire appel à une société spécialiste de la logistique afin de pouvoir livrer rapidement et dans les meilleures conditions. La livraison est gratuite à partir de 49€ d’achat".

dinosauresetvolcans.com