Sébastien CHABAL sur le terrain de l'aménagement sportif

Mardi 30 octobre, Sébastien CHABAL était au côté de Monsieur le maire de Villers-sous-Chalamont et de Madame Françoise Jeanneret, PDG de la société France Clôture Environnement (FCE) de Levier, pour inaugurer le nouvel équipement sportif au centre du village...

Dans un froid glacial, une quarantaine d'enfants attendaient leur idole. Reportage...

VILLAGES FM :

En quoi votre présence à Villers-sous-Chalamont était-elle importante ?

SEBASTIEN CHABAL :

- "Je crois quelle était importante pour moi, pour la population, pour les élus qui ont tout mis en œuvre pour permettre l’installation d'équipements sportifs de proximité".

VILLAGES FM :

- C'est une première la marque que vous avez installée ici en Franche-Comté ?



SEBASTIEN CHABAL :

- "En Franche-Comté oui, on avait une autre marque avant où l’on avait fait quelques installations, mais sur le nouveau concept c’est une première donc on est ravi, content.

Je suis très heureux de voir que les territoires ruraux s’emparent de ce concept parce qu’on sait que souvent dans nos campagnes il manque d’équipements (...).

C'est bien de voir que des initiatives comme celles-ci sont prises et que des projets sont réalisés.

VILLAGES FM :

Ca va faire des heureux ? :

SEBASTIEN CHABAL :

Je crois ! Le terrain est installé depuis un mois et demi et j’ai entendu dire qu’il était pas mal utilisé... donc c’est bien !".



L'ambition de la marque Concept Sport est de « mettre le plus grand nombre de Français en mouvement par la promotion de la pratique sportive libre » avec des stations Sport lib', des stations de street workout, des terrains multisports...

Sébastien Chabal, n'a pas manqué de signer des autographes biens sûr, mais surtout il n' a pas oublier de sensibiliser les jeunes sur le respect de ces installations.