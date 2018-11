C’est parti pour les Celtivales !

Les Celtivales proposent de nombreuses animations et concerts durant deux week-end de fête. Au programme, match de rugby et traditionnelle fête « des Celtovalies », mais également repas, marchés artisanaux, concerts, le tout dans une ambiance festive rythmée par la musique celtique !

Le week-end du 20 et 21, rencontrez des artisans locaux le samedi de 14h à 22h à la salle polyvalente de Pierrefontaine-les-Varans. En soirée à 19 heures, soirée PUB avec repas convivial sur réservation et concert des groupes Holiers, Sang D’Ancre et Rastaban. Le dimanche, le marché artisanal sera de retour de 11h à 17h. Au même moment, rendez-vous au banquet gaulois (sur réservation) à 12h.

Le week-end du 26 et 27, des groupes musicaux se relayeront et vous feront vibrer et voyager au travers d’une musique festive. Au programme : Oldelaf, Manau, Toxic Frogs vous donnent rendez-vous le vendredi et Goulamas’k, Dubioza Kolektiv, La Pegatina ainsi que Mask Ha Gazh pour le samedi.

Réservations www.celtivales.com