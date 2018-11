La bergerie de Sophie : comme une évidence !

Installée depuis le début de l’année à Bolandoz, Sophie Debois Mologni élève des brebis et propose à la vente des yaourts et fromages...

On pourrait croire que c’est une tendance, mais Sophie voit plutôt ça comme une évidence ! Après avoir fait des études agricoles à Montmorot, elle part travailler aux Rousses dans les alpages où elle découvre et se forme à la fabrication de fromages, puis elle passe son BTS de fromagère à Mamirolle. Pendant sept ans, elle exercera le métier de fromagère à la ferme du Rondeau à Lavans-Vuillafans.

Sa passion pour l’élevage et la transformation, mais aussi la proximité avec les gens, l’ont conduit tout naturellement à porter un projet d’installation et pas des moindres.

Cet investissement la conduit à rénover une ancienne ferme du village avec une salle de traite fonctionnelle et un espace de fabrication répondant aux normes sanitaires. Elle s’occupe actuellement d’un cheptel de 90 animaux, brebis et agneaux de race Lacaune. Le pâturage autour de la bergerie permet de nourrir les brebis et assurer ainsi une bonne qualité. Sophie réalise une production d’environ 430 fromages et 280 yaourts par semaine. Fromage sec, demi-sec, frais, de la tome de brebis et des yaourts, mais aussi la vente d’agneau sur réservation. De la production à la consommation, il n’y a vraiment qu’un pas ! Un pas que Sophie a su franchir avec brio d’après le retour des consommateurs.

Les produits plaisent et c’est bien la priorité de cette éleveuse.

Retrouvez l’ensemble de ses produits en vente tous les mardis soir et samedis matin directement à la ferme, le mercredi matin au Gaec de l’Aurore à Reugney, le vendredi soir au jardin de Zélie à Amancey, mais également au Plateau Campagnard à Fertans, à la Fromagerie Monin à Chantrans et à la Fruitière de Flagey.