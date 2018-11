Amondans : le gîte « Entre loue et Lison » ouvre ses portes !

Située en plein coeur du village d’Amondans, sur la place, l’auberge reprend du service. Elle devient gîte d’étape et de séjour de grande capacité avec 32 couchages...

Son nom « Entre Loue et Lison » est évocateur du lieu. Cette vielle ferme rénovée, au goût moderne, promet de beaux séjours.

Les nouvelles propriétaires, Geneviève et Marie-Hélène, privilégient avant tout les échanges avec les hôtes. Les chambres claires et spacieuses, ouvertes sur la nature, donnent un charme et un confort incontestable.

Leur devise ? « En solo, en couple, en famille ou en groupe… Trouvez l’hébergement qui vous correspond ! »

Vous pouvez louer une chambre pour une soirée ou tout le gîte, elles vous accueilleront chaleureusement dans leur demeure. La cuisine n’est pas mise à la disposition des hôtes, mais les petits déjeuners et repas du soir sont proposés sur réservation.

Les repas cuisinés sont simples, mais bons ! Tout est fait maison avec une attention particulière dans le choix des produits frais et régionaux. Le bar en terrasse est ouvert durant la période estivale pour le plus grand plaisir des locaux et de la clientèle de passage. Des projets sont en réflexion pour proposer des soirées à thème, des séminaires ou encore des ateliers bien-être. Toutes les conditions sont réunies pour offrir aux hôtes un agréable séjour au cœur de la nature.

Entre loue et Lison : 2, place du village, 25330 AMONDANS

www.entre-loue-et-lison.com - 03 81 86 53 53