Loto à Pontarlier !

Animé par Nathalie et organisé par Stéphanie, venez nombreux tenter votre chance et gagner de nombreux lots dont des appareils électroménagers, une télévision et des bons d’achats...

Les fonds récoltés permettront à APF France handicap de mener à bien des projets et des actions de proximité afin de créer du lien social et favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.



Pour plus d’informations nous invitons les intéressés à nous contacter au 03.81.53.34.33

Le Groupe d’amitié APF France handicap de Pontarlier est un lieu de rencontre et d’échange se réunissant deux vendredis pas mois. Il est ouvert à tous, personnes en situation de handicap ou non.

A propos d’APF France handicap dans le Doubs

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Elle rassemble aujourd’hui au niveau national 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s.

Dans le Doubs, APF France handicap, c’est près de 200 adhérents et 20 bénévoles réguliers qui font vivre l’association avec l’équipe salariée. APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.

L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.

APF France handicap intervient également dans la vie quotidienne des personnes avec notamment dans le Doubs :

- Un foyer de vie, un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) regroupés au sein de l’EST-TEAM à Besançon et Montbéliard.

- Un Service d'éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD) à Besançon.

Site internet: http://apf25.blogs.apf.asso.fr/