Après-midi festif à la Citadelle de Besançon pour le lancement de la carte Avantages Jeunes 2018/2019 !

Destinée aux moins de 30 ans, la carte Avantages Jeunes regroupe près de 3000 bons plans, partenaires et réductions. A l’occasion de cet après-midi de lancement, la carte est proposée à la vente par le CRIJ sur place à la Citadelle.

Animations de 14 h à 16 h – Cour des cadets :

De 14 h à 16 h, de nombreux partenaires déploient des animations : initiation et démonstration de slackline, de parkour, de football freestyle, maquillage…

Concerts de 16 h à 18 h – Parc Saint-Etienne :

Le rendez-vous le plus attendu de l’après-midi reste bien sûr le concert de l’artiste Tibz, auteur, compositeur et interprète pop-folk nommé dans la catégorie « Révélation Francophone de l'Année » aux NRJ Music Awards 2017.

Nikola (jeune talent franc-comtois, chanteur, tromboniste et batteur) et Afra Kane (chanteuse et pianiste italo-suisse de soul, blues et jazz) font aussi partie de la programmation musicale.

> Gratuit pour tous.

> Le CRIJ propose différentes formules de transport pour se rendre à l’évènement, renseignements sur www.avantagesjeunes.com

Venez en profiter l'après-midi de ce samedi 8 septembre à la Citadelle de Besançon !