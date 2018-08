Arrêté anti-mendicité, Besançon va pouvoir rendre propre son centre-ville

Ce mardi 28 août, le juge des référés du Tribunal Administratif de Besançon a rejeté la demande de suspension de l’arrêté municipal pris par le Maire de Besançon le 3 juillet 2018 afin d’interdire, dans un périmètre strictement circonscrit à quelques rues et places du centre historique, pendant la période touristique et les fêtes de fin d’année et sur des plages horaires limitées, un certain nombre d’activités qui troublent l’ordre public et la tranquillité publique...