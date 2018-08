Grille de rentrée des chroniques Sophia pour la saison 2018-2019

« Les conseils santé et mieux-être de Sonya » Sonya Mellah

Mieux être par le développement personnel, veiller à sa santé sont au coeur des préoccupations des Français. Sonya vous livre ses conseils et astuces et interroge pour vous les experts du monde médical pour mieux vivre au quotidien.

« Sports » Nans Dissoubray

Comment bien récupérer après une séance de sport, courir sans se blesser. Découvrir un nouveau sport extrême ou les sports que pratiquent des milliers d’adeptes dans l’anonymat... Chaque jour, Nans vous proposera un tour d’horizon des bonnes pratiques sportives, des nouvelles tendances et de la pratique du sport amateur.

« Les choix TV et ciné » Marine Periat

Cinéphile avertie, Marine Periat sélectionne pour vous les 3 meilleurs programmes pour votre soirée TV. Le mercredi, on passe en mode cinéma : le film en salle à voir absolument.

« L’horoscope du jour » Marine Periat

Pour connaître tout ce que vous réserve votre journée !

« Culture, culture ! » Sonya Mellah et Nans Dissoubray (Musique, BD, livres, séries, numérique)

Sorties, tendances, actualités, vous serez incollable sur la culture ! Musique, bd, livres, séries et univers numérique décodés et détaillés pour vous.

« Fais-ci, fais-ça » Sonya Mellah et Nans Dissoubray (Environnement, cuisine, voyage, jardinage, bricolage et déco)

Environnement, cuisine, voyage, jardinage, bricolage et déco. Faites-vous du bien, faites-le par vous-même, faites ! Essayez, testez, Nans et Sonya vous accompagnent dans le « Do It Yourself ». Pour se faire du bien en respectant la planète.

« La minute conso » Dominique Esway

Décryptage du monde de la consommation avec ses tendances mais aussi parfois ses pièges.

« La revue de presse » Pierre Emparan

Chaque matin, la rédaction vous livre un condensé de l’actualité du jour à travers les unes des medias français et internationaux.

« Passez-moi l’expression ! » Serge Fournel

« Passez-moi l’expression » est une belle balade à travers les expressions de la langue française, que nous utilisons tous jusqu’à en avoir oublié l’origine. Basée sur un vaste travail de documentation, la chronique de Serge Fournel vous rendra incollables.

« Petites histoires des grands chefs d’oeuvres » Mikael Tardu

Une histoire courte, des infos parfois oubliées, des faits incontournables, des anecdotes et des souvenirs, telle est la recette des « Petites Histoires des Grands Chefs-d'oeuvre ». Deux minutes pour découvrir ou redécouvrir ces « chefs d’oeuvre » de l’art : musique, littérature, théâtre, cinéma ou TV...