AO-BTP se propulse

Les artisans sectoriels du BTP peinent à être reconnus et cela est plus vrai encore en Afrique qu’en France...

Le projet de correspondances photographiques Des Deux côtés du miroir, entre Bâtiment CFA Franche-Comté et AO-BTP au Burkina Faso et soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté, permet notamment de valoriser ses métiers. Ainsi, l’aboutissement des correspondances aux Rencontres d’Arles repose sur une vision différente de la vie.

Les échanges à distance ont su briser la glace du miroir. lls auront fait oublier aux apprentis d’Afrique, nommés « apprenants », les milliers de kilomètres qui les séparent d’un autre monde. Bien que l’appréhension du quotidien n’y est pas la même, c’en était au point où les jeunes se demandaient pourquoi le dialogue ne pouvait s’établir physiquement. Mais l’espoir de relations par photos interposées était suffisamment palpable pour faire mûrir les esprits. « Ils sont sortis du contexte de la formation pour devenir des professionnels du bâtiment », constate Jean Labourey, coordinateur d’AO-BTP. La direction innovante prise par l’établissement adhère à cet effet. Car AO-BTP est né d’un besoin de former les ouvriers.

Un certain Henri Girard, qui travaillait dans le BTP au Burkina Faso depuis trente ans, a présenté l'ex-conducteur de travaux et chargé d'affaires Jean Labourey à un entrepreneur. Lequel entrepreneur et un groupe ambitionnaient d'ouvrir un lieu d'apprentissage. Jean Labourey en renfort se déplace à « Ouaga' » une fois par an. Il fait la connexion avec la France. Le lien se déroule jusqu'à Belfort où le représentant réside, et majoritairement par voie électronique.