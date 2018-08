LE TOUR ALTERNATIBA FAIT ETAPE A BESANÇON CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT !

Plus qu'une clameur, plus qu'un événement, c'est un large mouvement citoyen qui veut prendre à bras le corps la problématique du dérèglement climatique, des inégalités sociales, de la crise politique, en valorisant les solutions et alternatives qui existent près de chez nous. C'est la plus grande mobilisation citoyenne sur le climat depuis 2015. Pendant 4 mois (de juin à octobre) et sur près de 200 étapes, cet événement d'envergure nationale permet de rendre visibles les alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique.



Cette année encore, le Tour fait étape à Besançon les 15 et 16 août : deux journées pour s'informer sur des alternatives locales, profiter d'un programme riche et varié (conférences, spectacles, projections, parade à vélo, etc.), se former à l'action non violente, etc. ! Citoyens, associations, collectifs vous accueilleront à plusieurs endroits de la Boucle dans une ambiance joyeuse.

Repenser ensemble notre système et nos modes de vie face au dérèglement climatique, construire ensemble une société plus humaine et plus juste : tels sont les objectifs d'Alternatiba Besançon.

Ca vous parle ? Alors, rejoignez-nous et alternativez-vous !