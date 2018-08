L’agriculture du Doubs touchée de plein fouet par la sécheresse

FDSEA, JA et Chambre d’agriculture se mobilisent et vont à la rencontre des agriculteurs le mardi 7 août

Dans les prairies du Doubs, l’herbe n’a jamais été aussi jaune ! Depuis de longues semaines, le soleil brille fort et la pluie tombe peu. Les moissons ont été avancées d’un mois, entraînant des récoltes de faible qualité. Plus une bête au milieu des pâtures, toutes ont rejoint l’ombre des bâtiments où les brumisateurs tournent parfois en continu pour les rafraîchir. De nombreuses exploitations ont ainsi commencé à distribuer le foin destiné habituellement à nourrir le troupeau à l’arrivée des premiers froids, mettant ainsi en péril leur exploitation.

Le mois de juillet s’est classé comme un mois exceptionnellement sec, avec à peine 15 à 40 mm de pluie tombée, soit à peine 30 à 50 % de la normale. Rien que pour Besançon, avec seulement 22,2 mm tombés entre le 13 juin et le 24 juillet, on atteint là la 2nde plus faible valeur depuis le début des relevés en 1885.

Face à ces difficultés climatiques, la FDSEA 25, les Jeunes agriculteurs 25 (JA) et la Chambre d’agriculture du Doubs mobilisent leur réseau le mardi 7 août pour aller à la rencontre des exploitant(e)s agricoles impacté(e)s. Six secteurs du département seront visités (Epenouse, Chassagne Saint-Denis, Mercey-le-Grand, Rigney, Viéthorey, Mathay), en compagnie des représentants du Préfet, de la DDT, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Nous vous invitons à nous rejoindre mardi prochain afin de faire un tour d’horizon des difficultés rencontrées par le monde agricole lors de cette sécheresse. En parallèle de ces échanges, la FDSEA pro posera très rapidement diverses mesures pour soutenir les agriculteur(rice)s du Doubs frappés par cet épisode climatique.

