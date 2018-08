Les services de gendarmerie nous informent qu'ils sont actuellement confrontés à une recrudescence de cambriolages (maisons individuelles, entreprises, fermes) et divers vols (véhicules, carburant, batteries etc...) sur le canton d'Ornans...

En effet, cette période estivale est propice aux vols dans les propriétés et divers établissements notamment inoccupés. De ce fait, la vigilance doit être accrue.

Il faut donc redoubler de vigilance en cas d'absence de vos voisins et également en présence de véhicules et personnes suspectes (repérage - démarchage) et en informer sans délai les services de gendarmerie en composant le 17 ou la gendarmerie d'Ornans au 03.81.62.21.17.



Par ailleurs, il faut encourager les personnes qui partent en vacances à s'inscrire à "l'opération tranquillité vacances" en le signalant à la gendarmerie afin que cela devienne un acte réflexe.