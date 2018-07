Crouzet-Migette et Saint-Anne acceuillent le deuxième Festidiable de France !...

L’ASSOCIATION DES PONTS DU DIABLE DE FRANCE

L’association des Ponts du diable de France est née à Montoulieu (Ariège) en août 2016 à l’occasion du premier rassemblement des « Ponts du diable de France ».

Ces rassemblements ont pour objectif de réunir les communes de France et d’ailleurs qui ont sur le territoire un Pont du diable. Ils sont l’occasion de promouvoir l’aspect économique, culturel et touristique de chaque commune et de leur région.

Une association nationale nous permet d’échanger autour des légendes liées à nos mythiques ponts, de mettre en valeur tous les aspects patrimoniaux de nos monuments et de communiquer sur les multiples projets de rénovation des ouvrages. Pour l’instant, le nombre de communes adhérentes est limitée mais, nous travaillons pour que ces échanges se développent sur le territoire et pourquoi pas au delà. Festidiable 2018 à Crouzet-Migette / Saint-Anne, deuxième rassemblement national, sera sans aucun doute un formidable accélérateur pour notre association.

Le Président, Éric DONZÉ,

Maire de Montoulieu (09)

Conseiller Départemental de l’Ariège

LA LEGENDE DU PONT DU DIABLE

Vers la fin du XIIIe siècle, les gens du pays sollicitèrent un entrepreneur de Salins, nommé Babet, pour réaliser cet ouvrage difficile. Consciencieux et de bonne renommée, il signa un contrat avec les deux communes qui voulaient faciliter leurs échanges, et promit d’achever les travaux avant un an.

L’arche progressa lentement, et une nuit, un vacarme assourdissant réveilla les gens de Crouzet-Migette et de Sainte-Anne. Dans un enchevêtrement indescriptible étaient entassés blocs, poutres, cailloux…

Volontaire et décidé, Babey n’ayant qu’une parole, il embaucha aussitôt d’autres ouvriers pour doubler les équipes. Il fallait se remettre à l’ouvrage avec ardeur pour pouvoir respecter les délais. Hélas ! Un soir, un épouvantable fracas fit à nouveau sursauter les habitants.

Quelle malédiction s’acharne donc sur cet édifice ? Babey recommença…

Une troisième fois, le pont se dressa solide et massif, pourtant, dans la nuit, malgré les précautions prises, tout s’écroula à nouveau dans un bruit infernal.

Impuissant devant ce nouveau coup du sort, il s’écria :

- Pour terminer, je donnerais tout, absolument tout, même mon âme au diable s’il le faut.

À ces mots, le démon surgit à sa gauche.

- Je suis Satan. Tu m’as bien appelé. Que désires-tu ? À trois reprises, tu t’es acharné à reconstruire un pont que je démolissais à chaque fois. Ne cherche pas à poursuivre les travaux sans mon consentement, car ma puissance est sans limite. Par contre si tu acceptes mes conditions, j’ai le pouvoir de tout achever aujourd’hui même.

- Que faudrait-il donc pour cela ? interrogea Babey.

- Tu es déjà d’accord pour me vendre ton âme. C’est entendu.

J’exige encore celle de la première personne qui utilisera le pont terminé.

- Je ne peux guère consentir à cela et je n’en ai pas le droit.

- Alors tu t’en repentiras.

Finalement, Babey rappela Lucifer.

- Allons, signe ce contrat sans attendre, trancha le diable.

Tandis que l’homme de l’art s’exécutait, sur un geste mystérieux du démon, voilà le pont reconstruit.

- Mon pauvre mari est bien mal. Il délire et va trépasser... Ayez pitié et courez prévenir le curé de Crouzet, je vous en supplie, pour qu’il lui apporte les sacrements.Obsédé par ce pacte, Babey tomba malade. Épouvantée, sa femme appela les voisins :

Le jour commençait à poindre quand le vieux prêtre alerté sortit du presbytère et s’empressa de rejoindre Sainte-Anne par ce nouveau pont jusqu'à ce que le Diable surgisse.

- Vade retro Satanas ! Retire-toi Satan,s’écria-t-il aussi fort qu’il put, en présentant le ciboire devant lui. Et Dieu intervint, sauvant son serviteur.

Ébloui, désemparé, Lucifer sauta au-dessus du parapet pour tomber au fond de la gorge et disparaître à jamais dans une profonde excavation, qui n’est autre que l’entrée en forme d’entonnoir de l’Enfer, selon la croyance...

Alors le prêtre put poursuivre sa route jusqu’à la maisonnette de Babey, toujours délirant, qu’il rassura et réconforta. Bientôt le patient retrouva son calme.

Depuis, solidement amarré aux deux versants de la vallée, le pont subsiste... Bien plus tard, d’importantes modifications lui furent apportées, mais son nom rappelle toujours l’hallucinante aventure.