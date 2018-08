Après le succès des albums « Bretonne » et « Ô Filles de l’Eau », Nolwenn Leroy, la chanteuse préférée des Français, fait son grand retour avec son album « Gemme ». Elle quitte le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombre et lumière, naissance et mort, opacité et transparence, à l’image de ces pierres rugueuses devenant un jour de précieux joyaux.

Billetterie en ligne sur www.weezevent.com et points de vente habituels.