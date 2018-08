Jazz Loue à Ornans

Au programme à partir de 19h Vesoul Jazz Orchestra : Un groupe de 18 musiciens, pour des reprises de Count Basie, Paquito D’Rivera, Dizzy Gillespie, Charles Mingus...

MCI Lyon Gospel Music : 7 jeunes musiciens talentueux qui interprètent des œuvres musicales et vocales du genre chrétien avec des variantes de jazz, blues, soul, pop et rock. Quintet Diva : Ce jazz vocal de Dole rend hommage aux grands chanteurs !

Les vieux de l’Hop : 6 compères qui revisitent le jazz de la Nouvelle-Orléans, dans la joie, la gaieté et l’humour. Les plus anciens les apprécient, les adultes les aiment et les jeunes les kiffent !