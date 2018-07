Dupont publicité s’agrandit !

Installée à Montgesoye dans la Vallée de la Loue depuis 32 ans, Dupont publicité voit plus grand et se diversifie grâce à de nouveaux services...

Éric Brémond, le gérant, a eu un parcours atypique. Originaire de Montpellier, il a fait son service militaire à Valdahon. Passionné d’informatique, il a rempli une mission au sein de la société Guillaume où il est resté finalement dix années comme employé administratif. En 2003, il décide de changer d’activité et intègre la société Dupont publicité à Montgesoye. Il travaillera au côté de monsieur Dupont pendant une année pour apprendre les ficelles du métier et volera ensuite de ses propres ailes. La société Dupont créée en 1986 était spécialisée dans les enseignes sur-mesure.

M. Dupont, peintre en lettres, proposait des enseignes peintes à la main pour apposer sur les façades des commerçants ou artisans de la Vallée, mais avec le temps cette technique s’est modernisée, en proposant dorénavant, de l’impression sur des supports PVC ou ALU, du lettrage ou encore des enseignes lumineuses à LED. Autre point fort, l’entreprise propose le marquage sur véhicule, en auto-collant ou lettrage, sans oublier la décoration des vitrines.

« Mon travail est très polyvalent, souligne M. Brémond, c’est très enrichissant. Il y a une partie administrative et informatique où je prépare les maquettes à l’aide de logiciels de communication, puis il y a la fabrication dans mes locaux et enfin la pose chez le client. Ce qui permet de tout gérer de A à Z avec en prime, le relationnel avec le client. »

À l’étroit dans ses locaux, le gérant a voulu donner une autre dimension à sa société. D’une part, en doublant la superficie de son atelier, s’offrant ainsi un confort de travail, mais également en investissant dans du matériel nouvelle génération pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

Cette entreprise ne sous-traite rien, tout ce qu’elle propose, elle le réalise. C’est ainsi qu’elle peut dorénavant, à l’aide de ses nouvelles machines, imprimer et découper de l’adhésif, des stickers, de la bâche ou encore du microperforé, mais aussi apposer un film protecteur anti-UV sur les adhésifs. La rapidité d’exécution permet de proposer par exemple des banderoles publicitaires dans des délais très courts.

Dupont Publicité vient bel et bien de se donner un nouvel élan confortant ainsi son professionnalisme et sa rigueur auprès des commerçants, artisans et associations nous entourent.