Myon en fête !

Toutes les associations de Myon se mobilisent pour organiser la fête du village les 18 et 19 août...

Cela fait plus de vingt ans que les associations du village ont à cœur de rassembler les habitants lors de la fête patronale sur la place du village. Une façon de faire perdurer la tradition et partager un moment festif.

Le samedi soir est soirée dansante avec DJ et le dimanche est le rendez-vous incontournable des familles.

Le restaurant de renom « Chez Marle » propose son excellente joue de porc et en accompagnement son gratin de pommes de terre que les fins gourmands ne manqueraient pas. Sans oublier l’apéro musical avec le groupe de jazz manouche « Krach ta Valda » et les jeux d’eau et manèges qui seront là pour divertir les enfants.

L’artiste Alain Montoyo habitant le village voisin est invité pour exposer ses photos, une façon de valoriser les savoir-faire culturels et les paysages qui nous entourent.