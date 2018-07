Le Land Art Park est ouvert !

Imaginé par l’artiste peintre Pierre Duc, qui n’est pas à son premier coup d’essai, soutenu par une vingtaine de bénévoles, dont un noyau de passionnés, le Land Art Park de Ney a ouvert ses portes au public.

Le labyrinthe géant composé de plants de haricots grimpants (80 000 graines), de tuteurs en bambous et de filets de protection représente une maman dinosaure et ses petits visibles depuis le ciel ou le belvédère du Bénédegand.

Cette espèce « ludico-scientifique » créée spécifiquement pour l’occasion est nommée « Haricosaure ». Pierre Duc tenait à réaliser une œuvre la plus écologique possible et c’est réussi. Le temps passe, les haricots poussent, les visiteurs peuvent dorénavant s’aventurer dans 2850 m de labyrinthe avec des panneaux pour rendre l’aventure pédagogique.

La com’com Champagnole Nozeroy Jura est directement liée à l’origine du projet, elle souhaitait valoriser le territoire et attirer de nombreux touristes sur le site et ses alentours…