Des voitures à pédales débarquent le dimanche 26 août à Ornans !

4 roues, monoplaces, propulsées uniquement par la force des jambes. L’équipe doit être constituée de 1 à 4 pilotes se relayant au cours d’une course de 2h30.

L’objectif de cette manifestation est un divertissement convivial, festif et accessible à tous gratuitement.La Team du Haut-Doubs vous donne donc rendez-vous dimanche 26 août sur la place du Champ de Foire au centre-ville d’Ornans. Pour s’inscrire, il suffit de créer sa propre voiture avec des consignes bien particulières, se choisir un look et des pilotes et avoir envie de passer un moment « bon enfant ». Après avoir dévoilé leur voiture à pédales lors d’une prestation de quelques minutes aussi burlesque que désopilante devant le jury et les spectateurs, les pilotes s’élanceront à bord de leur bolide pour une course de 2h30.

Buvette et restauration sur place.

Team Haut-Doubs - 06 32 38 06 42