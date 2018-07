JAMIX ON AIR en direct d’Éternoz le 5 août

AMIX ON AIR est une émission de radio sur Villages FM qui a pour but de faire connaître les groupes de musiciens émergents du moment...

Rose et Angelo partiront le 5 août à la rencontre de trois groupes :

Turbo Niglo, Farty Wayne et le Kollectif Barouf lors de leur passage à Éternoz. Venez assister aux concerts ainsi qu’aux spectacles de chevaux proposés par Lucie dès 14h pour une sortie familiale.

Vous pourrez également retrouver toutes les interviews en écoutant l’émission du vendredi entre 17h et 18h et sur :

www.mixcloud.com/Jamix_on_air

JAMIX propose, comme ici pour la date d’Éternoz, la programmation de groupes grâce à son réseau (festivals, salle de concerts et bars), la rencontre avec d’autres musiciens de pays étrangers, les conseils pour la promotion, ainsi que la promotion sur les réseaux sociaux.

La particularité de Jamix est le large rayon d’action avec de nombreux contacts en France mais aussi en Suisse, Italie et Allemagne.