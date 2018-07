25 ans c’est géant !

25 ans après sa création, le parc Dino-Zoo situé à Charbonnières-les-Sapins reste un site touristique phare, avec toujours plus d’animations !



Pendant un quart de siècle, la famille Vauthier a donné toute son énergie afin de plonger les visiteurs dans une immersion totale au temps où régnaient ces créatures préhistoriques. Ce parc de 15 hectares compte aujourd’hui plus de cent sculptures de dinosaures et personnages préhistoriques.

Découvrez cet été les nouvelles animations pédagogiques qui feront de vous de vrais hommes préhistoriques ! Au programme : peintures rupestres, musiques, chants primitifs et découverte du feu.

Découvrez également les deux nouvelles attractions du parc !

Pour les plus courageux, approchez et montez dans le Megalodon River, une embarcation pour naviguer sur une rivière thématisée de 80 mètres traversant le corps et la mâchoire d’un squelette de Megalodon : un requin préhistorique de 20 mètres ! Sensations garanties !

Et pour les plus habiles, Arbreville ! Une nouvelle aire de jeux gigantesque en bois comportant une tour de 10 mètres ainsi qu’une maison dans les arbres, 6 toboggans et 2 parcours d’équilibre. Un nouvel espace de jeu unique en Franche-Comté !

Sans oublier les trois nouveaux dinosaures qui ont fait leur apparition dernièrement au Dino-Zoo... Cette année, la période du Permien/Trias est à l’honneur… le tout début de l’ère des dinosaures. À cette époque, il existait de nombreux monstres préhistoriques. Et ce sont Inostrancevia, Ornithosuchus et Desmatosuchus qui compléteront la collection de sculptures du parc.



Rue de la Préhistoire,

25620 CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS

03 81 59 31 31

www.dino-zoo.com