Découvrez le goût unique de la Crète

Ses producteurs utilisent encore des méthodes traditionnelles qui respectent le fruit et l’environnement : les olives (de la variété « koroneïki » cultivées exclusivement en Crète) sont cueillies à la main et l’huile est extraite dans les heures qui suivent la cueillette.

Un jeune franc-comtois, Louis Cottaz, qui a découvert la Crète lors de ses vacances, a eu l’idée d’importer en France ces produits exceptionnels.

Étudiant à l’ESTA de Belfort, il prépare un diplôme d’ingénierie commerciale et a eu l’idée de les mettre en vente sur un site dédié : comptoir-de-crete.com. Il a également créé la marque « Les moulins de Stavrochori » pour importer ces trésors gustatifs.

Il propose ainsi toute une gamme d’huiles d’olive soigneusement sélectionnées auprès des producteurs crétois. Il propose même une huile bio. Ces huiles proviennent notamment des oliveraies du palais Minoen de Zakros et des montagnes d’Orino, qui ont plus de 4 000 ans d’histoire ! Un produit au goût exceptionnel, issu de savoir-faire unique, et d’un terroir précieux.

Retrouvez toute la gamme :

