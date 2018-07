Un Dimanche à la ferme à Silley

L’événement se déroulera à la ferme de Simon Brunner, un jeune agriculteur récemment installé à Silley-Amancey.

Cette année, la nouveauté sera l’organisation de « JA Run », une folle course en pleine nature parsemée d’obstacles pour le plus grand plaisir des participants. Les bénéfices du JA Run seront redistribués à l’Association AMADEA, qui agit pour la protection de l’enfance et le développement durable à Madagascar.

Nous vous attendons nombreux lors de cette journée pour visiter l’exploitation et participer aux différentes activités. Petits et grands profiteront du marché paysan et de la mini-ferme. Vous assisterez à la fabrication de Comté à l’ancienne mais également à une démonstration de chiens de troupeau, sans oublier l’exposition de véhicules anciens... Nous vous proposons également de vous restaurer à la ferme avec un repas local.



Dimanche 5 août - Entrée libre - Contact : 06 32 03 50 29