C’est la fête à Malans

C’est toujours dans une ambiance bucolique que le Comité des fêtes de Malans organise sa 41e fête patronale, les 4 et 5 août prochain. Petits et grands ne se lassent pas...

Les festivités débutent samedi 5 août dès 21h avec le Kollectif Barouf. Cette joyeuse bande de potes reprend des titres jazzy d’hier et d’aujourd’hui. Ce collectif de treize musiciens /chanteurs dégage une belle énergie sur scène, ambiance festive assurée! La soirée se poursuit avec « le Zazier » aux platines pour un grand bal attendu par les plus jeunes.

Le dimanche, après une courte nuit, messe suivie du traditionnel apéritif. Vers 15h30 « En voiture Simone » avec les jeux intervillages pour adultes où les participants devront s’affronter à des épreuves burlesques : s’entasser le plus possible dans une voiture, s’affronter au tir à la corde ou encore gravir les paliers de la montée impossible le tout dans une ambiance bon enfant. Sans oublier les nombreuses animations de tourniquet, pêche aux canards, tir à la carabine et le fameux manège gratuit pour le plus grand plaisir des enfants.

Dans une ambiance champêtre, Pierre-Alain Krummenacher vous fera valser sous les étoiles avec ses plus beaux airs d’accordéon. Vers minuit, Le Zazier reprendra les platines pour terminer la soirée. L’entrée est gratuite, le stand du « rince gosier » sera là pour vous désaltérer tout le weekend, sans oublier la spécialité culinaire locale, le malandrin et les repas servis tout le xeek-end

Plus d’infos sur www.malanscity.fr