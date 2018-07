Les huiles essentielles des vacances

Afin d’être prêt pour ces séjours si attendus, faites votre trousse d’urgence à base d’huiles essentielles. Tout d’abord l’huile essentielle de Citronnelle qui

vous permettra d’éloigner les insectes et d’éviter les piqûres. Quelques gouttes d’huile essentielle pure sur les vêtements ou diluer 3 à 4 gouttes d’huile essentielle de citronnelle dans ½ cuillère à café d’huile végétale pour une application sur la peau. Vous pouvez éventuellement prendre en prévention la souche lédum palustre en homéopathie.

L’huile essentielle de Lavande vraie (origine France de Haute Provence), une incontournable des huiles essentielles qui pourra être utilisée pour son action sédative et décontractante (pour un meilleur sommeil) mais qui saura aussi soulager une petite brûlure en application pure sur la peau.

L’huile essentielle d’Eucalyptus citronné qui possède, à la différence des Eucalyptus connus pour leur action sur les bronches, une action anti-inflammatoire intéressante et que l’on appliquera diluée dans l’huile végétale d’Arnica sur des problèmes musculaires comme une élongation ou une crampe, elle pourra être aussi utilisée en cas d’entorse ou de douleurs articulaires ou ligamentaires (type tendinite). Sachez associer cette huile essentielle avec la souche homéopathique Arnica Montana.

L’huile essentielle de Citron qui sera intéressante en cas d’indigestion ou de nausées et qui pourra comme la menthe poivrée faire partie de votre trousse aromathérapique. L’huile essentielle de citron sera plus facile d’utilisation que la Menthe poivrée et présentera moins de contre-indications. Attention aux huiles essentielles d’agrumes (citron, mandarine, pamplemousse ou orange), elles sont photosensibilisantes, on respectera 6 heures d’intervalle entre une application sur la peau et une exposition au soleil.

Enfin une huile essentielle qui nous vient de Corse notamment, l’huile essentielle d’Hélichryse ou Immortelle. Une huile essentielle d’une belle finesse qui aura une très forte action pour résorber les hématomes en cas de bleu ou de bosses, 1 à 2 gouttes d’hélichryse suffisent afin de limiter les bleus… L’inconvénient de cette huile essentielle est sans aucun doute son prix mais son efficacité fait qu’on l’utilise en très petite quantité.

N’hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de la santé.

Olivier TISSOT

Retrouvez la chronique santé d’Olivier Tissot sur Villages FMchaque mardi et vendredi à 15h30

www.sesoignerparlesplantes.com