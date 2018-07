La Guerre du Son, 20 et 21 juillet à Landresse

Cette année encore le festival nous propose un parfait mélange entre artistes locaux, nationaux et internationaux pour le plus grand plaisir de nos oreilles.Des riffs et pogos sont au programme de cette affiche 2018 !

Vendredi 20 juillet

C’est THE WAN, le groupe sélectionné au tremplin qui fera l’ouverture du festival avec un rock sous kétamine. Puis nous accueillerons sur scène l’univers si particulier de DUST IN MIND. Notre trio délicieusement vulgaire et crâneur TOYBLOÏD viendra ensuite vociférer un rock sexy et nerveux sur les planches de la scène !

Représentants chevronnés du métal hexagonal, les membres de DAGOBA viendront faire du bruit sur la grande scène du festival. GOMAD !&MONSTER clôtureront cette première journée du festival avec un live tonitruant et contestataire !

Le samedi 21 juillet

La soirée débutera avec CADILLAC CORRIDA qui ouvrira ce deuxième jour avec un rock aux tons puissants, grisonnants et harmonieux. Déjà venu jouer en 2010 à La Guerre du Son, AQME nous fait le plaisir de revenir sur la scène pour cette édition 2018.

Ensuite, ULTRA VOMIT prendra possession de la scène alliant la puissance de la musique métal avec l’hilarisme

(ou bien lamarranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, ULTRA VOMIT est un groupuscule comme il n’en existe qu’un !

Après plus de 20 ans à faire le tour des scènes du monde entier pour le plus grand plaisir de nos oreilles, LACUNA COIL débarque cette année à La Guerre Du Son ! Avec son huitième album Delirium sorti le 27 mai dernier, LACUNA COIL opère un retour aux sources qui plaira aux fans de la première heure tout en se renouvelant.

Parfait mélange de puissance et de violence grâce au duo de la charismatique Cristina Scabbia et Andrea Ferro, LACUNA COIL va enflammer la scène !

En fin de soirée c’est HORSCK qui fera bouger les festivaliers sur martèlement de la batterie acoustique, chant énergique et possédé :

les lives de ce duo français sont à la fois rock et dance floor.

Une nouvelle fois cette année une scène B en collaboration avec l’association Asso MIGHTY WORM de Besançon qui nous feront découvrir THE IRRADIATES, NEDGEVA, GRAFFEN, BLINDNESS le vendredi.

Et l’association Rockin Chaise de Colombier-fontaine qui nous fera découvrir STEPMOM FUCKERZ , MØØN , WENDY’S SURRENDER , PRISONLIFE le samedi.

Plus d’infos sur : www.laguerreduson.com