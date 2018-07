L’aviation, votre future passion…

D’ approche compliquée, la formation à l’aéronautique devient plus accessible à la lecture du livre de Christopher Poizot...

Ingénieur, pilote privé et diploma du Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’aéronautique(CAEA), il forme des élèves dans les établissements scolaires de Franche-Comté. « Etant donné qu’il n’y avait peu de supports adaptés,j’ai décidé d’écrire moi-même un livre qui se nomme FORMATION À L’AERONAUTIQUE, sorti aux éditions Dunod le 16 mai dernier ». Christopher Poizot a en effet rassemblé en moins d’un an toutes les informations nécessaires à la rédaction du livre ainsi que les iconographies, les images et les dessins qu’il a fait lui même.

« C’est un ouvrage qui regroupe six grands chapitres, dont la météorologie, la physique, l’explication des aéronefs, la réglementation aérienne, un chapitre sur l’histoire de l’aviation… ». Son livre a été retenu par l’Education Nationale pour enseigner le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) partout en France car ce sont tout de même 18 000 élèves qui le passent et 15 000 qui l’obtiennent !

Du poste de pilotage à la navigation, en passant par la météo et l’histoire de l’aviation, son manuel « tout en un » présente de façon claire, synthétique et pédagogique l’ensemble des connaissances théoriques essentielles de l’aéronautique. Au prix de 24,90€, il est disponible dans toutes les librairies de France mais aussi en achat sur internet (Fnac, Amazone…) ou directement sur www.dunod.com.

