« Danse avec la Loue »

Organisé par la ville d’Ornans, en partenariat avec l’association Four Winds, dont le but est de faire connaître et reconnaître les peuples premiers des Amériques, cet événement est également l’occasion pour tous de multiplier les échanges pour découvrir ou comprendre une culture et des valeurs. Le Pow-Wow prend ses racines chez les Indiens Pawnees, il y a plus de deux siècles, quand les guerriers se réunissaient pour danser et célébrer leurs exploits. Cette coutume se serait ensuite répandue aux autres nations amérindiennes et petit à petit transformée en une grande réunion familiale qui donnait à une tribu toute entière, l’occasion de se réunir, de danser, de chanter, de renouveler d’anciennes amitiés ou d’en créer de nouvelles.



Aujourd’hui, les Pow-Wows sont généralement « intertribaux » et c’est le cas aussi de celui d’Ornans.

Dix grandes nations du Québec, réparties dans 55 communautés ainsi que 6 ethnies de Guyane sont invitées pour le rassemblement de 2018. Près d’une cinquantaine d’Amérindiens sont attendus pour cette nouvelle édition. Au programme : des danses, des conférences, un concert, des rencontres, un marché artisanal amérindien et bien sûr, des animations (maquillage, lectures…) et des espaces de restauration.



On vous donne donc rendez-vous au tout début de l’été 2018, sur

le site de Nautiloue à Ornans.



Billetterie à l’office de tourisme Destination Loue-Lison

7, rue Pierre Vernier à Ornans - 03 81 62 21 50

www.destinationlouelison.com