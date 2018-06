Derrière le rideau rouge

Âgé de quatre fois vingt ans, c’est à travers son recueil intitulé « P’tites histoires du show-biz », sorti en mai dernier, que Guy souhaite partager ses anecdotes et souvenirs : du groupe Martin Circus au groupe Gold, de Marie Myriam à Michèle Torr, de Patrick Sébastien à Hervé Vilard, sans oublier Michel Sardou dont il a été le secrétaire pendant six ans. C’est avant tout un travail d’équipe, aidé des témoignages de beaucoup de ses amis d’antan, un véritable ouvrage d’archive concernant l’époque de l’âge d’or de la chanson française. Ce livre rempli d’humour, de joie, d’amour et d’émotions, de réussites comme d’échecs, raconte son vécu ainsi que celui de ses amis qu’il a côtoyé au travers de ses tournées d’artistes.